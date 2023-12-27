Названы топ-5 упражнений для плеч

Издание Men's Fit назвало топ-5 упражнений для проработки плеч.
Начать предлагается с подъема гантелей от плеч вверх в положении сидя. Затем можно выполнить разведение гантелей в стороны стоя. Еще одно упражнение с гантелями — махи в стороны в наклоне.
Также в материале посоветовали делать армейский жим со штангой стоя.
«С силой жмите штангу вверх до полного выпрямления рук, затем плавно возвращайтесь в исходное положение», — описана техника выполнения упражнения.
Наконец, для проработки плеч советуется делать классические подтягивания.
Ранее фитнес-тренер Ксения Шульга дала советы для стройности ног. Она рекомендовала делать большое количество повторений с небольшими весами, от 30 раз на подход.
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