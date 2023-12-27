Врач назвал помогающие от похмелья продукты

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что шоколад и орехи могут облегчить похмельное состояние. Выпуск, где специалист назвал их неожиданную пользу, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников объяснил, что при употреблении алкоголя в организме падает концентрация магния. Чтобы восполнить потерянный микроэлемент, он порекомендовал есть продукты с его высоким содержанием.

«Магний у нас содержат орехи, шоколад. Оказывается, с утра надо еще шоколадку с орехами, грильяж [съесть]» — заключил Мясников.

Ранее доктор рассказал, как замедлить опьянение в новогоднюю ночь. По словам Мясникова, алкогольные напитки нужно закусывать вареным картофелем. Также он посоветовал выпить перед застольем немного растительного масла.