Как придти в себя после застолий: сорбенты и лайфхаки

Впереди нас ждет тяжелое время новогодних праздников — пока душа отдыхает, организму приходится работать на износ, чтобы перенести такое количество застолий в компании с алкоголем.

© Кадр из фильма "Служебный роман"

"Рамблер" расскажет, как восстановиться, если у вас похмелье или негативная реакция на переедание и жирную пищу.

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Если вы когда-либо слишком много выпивали, вы знаете, что некоторые последствия могут быть далеко не приятными: тошнота, усталость, головная боль, сухость во рту, расстройство желудка.

«У похмелья есть три больших осложнения: воспаление, поскольку оно связывается с различными химическими ферментами в организме и изменяет способ их действия; обезвоживание , потому что оно вызывает обильное мочеиспускание; и лишение сна, потому что оно нарушает структуру вашего сна, поэтому вы не можете хорошо выспаться ночью», — объясняет Дип Бхатт, доктор медицинских наук, терапевт из Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке.

Что делать, если наступило похмелье? До сих пор наука не придумала ни одного волшебного лекарства, которое избавило бы от страданий, связанных с употреблением слишком большого количества коктейлей. Но эксперты определили несколько практических средств, которые могут заглушить симптомы.

Пейте много воды, чтобы восполнить потерянную жидкость.

Одно из самых простых домашних средств от похмелья — пить воду.

Алкоголь сам по себе является мочегонным средством, а это означает, что он заставляет вас чаще бегать в туалет. Это происходит из-за подавления определенных гормонов, которые помогают организму удерживать жидкость, и поэтому вы теряете ее

Хотя это и не предотвратит последствия полностью, но употребление воды или других жидкостей (даже если вы можете сделать всего несколько глотков за раз) поможет.

«Питьевая вода помогает восстановить необходимую жидкость и может помочь кровотоку и системе кровообращения доставлять питательные вещества и кислород к тканям, а также удалять отходы, образующиеся в результате ночного чрезмерного потребления», — говорит Пит МакКолл , личный тренер и физиолог.

Пейте ромашку, чтобы уменьшить беспокойство

Для некоторых людей тревога, вызванная похмельем, может быть такой же эмоциональной, как и некоторые физические симптомы похмелья.

Исследования поддерживают использование этого цветков ромашки для успокоения нервозности. В качестве бонуса ромашка может помочь заснуть и облегчить расстройство желудка .

Попробуйте имбирь, чтобы облегчить тошноту

Не знаете, как вылечить похмельную тошноту? Многие врачи и диетологи сходятся во мнении, что имбирь — одно из лучших натуральных средств для облегчения расстройства желудка, которое часто является распространенным симптомом похмелья.

«Имбирь может улучшить пищеварение и, таким образом, облегчить расстройство желудка», — говорит Кеннеди, который считает, что алкоголь, раздражающий слизистую оболочку желудка, является одной из причин тошноты, связанной с похмельем.

Считается, что химические соединения имбиря помогают облегчить боль в желудке и улучшить пищеварение. Метаанализ показал , что имбирь уменьшает рвоту на 60 процентов и усталость на 80 процентов у людей с раком, получающих химиотерапию. Другой обзор показал, что имбирь обладает потенциальным антиоксидантным и защитным действием на печень.

Чтобы успокоить расстройство желудка, попробуйте заварить имбирный чай или просто съесть свежий имбирь.

Двигайтесь

Эксперты утверждают, что из всех возможных и популярных домашних средств от похмелья физические упражнения являются одними из лучших, поскольку они увеличивают приток кислорода к мозгу и повышают уровень гормонов, повышающих настроение, которые поддерживают уровень энергии. Это также «увеличивает выведение токсинов из организма».

По словам врача, занятия во время похмелья следует ограничивать упражнениями низкой или умеренной интенсивности, поскольку похмелье отрицательно влияет на когнитивные способности, двигательный контроль и координацию.

Восстановить циркадный ритм

Одно из самых восстанавливающих средств от похмелья, которое вы можете попробовать, — это просто больше спать. Считается, что многие симптомы похмелья возникают из-за плохого сна после употребления алкоголя, отмечают в клинике Майо.

«Алкоголь изначально может вызвать у вас сонливость; однако это влияет на сон, потому что те, кто употребляет много алкоголя, не впадают в глубокий восстанавливающий сон», — говорит доктор Агарвал.

Плохой сон, по данным университета Джонса Хопкинса, связан с раздражительностью и депрессией, а алкоголь, являющийся депрессантом, может усугубить эти эффекты.

Лучший способ быстрее почувствовать себя лучше - ешьте пищу, богатую сложными углеводами , овощами и белком; и спите как можно больше.

Что на счет сорбентов

От интоксикации помогут избавиться сорбенты.

По словам врача-эндокринолога Павлова, сорбенты оказывают значительный эффект при различных формах: отравлений, интоксикации, нарушений стула.

В медицине чаще применяются именно адсорбенты. Все они делятся на две большие группы:



Природные:

активированный уголь (углеводородные)

пектины (из растений)

лигнины (из растений)

хитин (из ракообразных)



Также сюда относятся некоторые природные кремниевые сорбенты, состоящие из глино-кремниевых соединений, такие как:

смектит диоктаэдрический (смекта, неосмектин)

цеолит



Искусственные:



Сюда относятся некоторые кремниевые силикатные сорбенты, такие как:

Энтеросгель

Полисорб

Силицеа

Белый активированный уголь

Однако, врач отметил, что сорбенты — паллиативное средство снижения интоксикации здесь и сейчас.