Офтальмолог Шилова: работа за компьютером по вечерам может вызвать бессонницу
Офтальмолог Татьяна Шилова заявила, что длительное взаимодействие с гаджетами может вызвать проблемы со сном.
«Длительная работа за компьютером может привести к напряжению глаз, известному как компьютерный зрительный синдром. Голубой свет способствует развитию этого синдрома, поскольку он имеет коротковолновую часть спектра и высокую энергию, это может быть утомительным для глаз при длительном воздействии», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, такой свет также влияет на выработку мелатонина, регулирующего циклы сна и бодрствования.
Как отметила Шилова, излишнее воздействие синего света по вечерам способно нарушить эти циклы и привести к проблемам со сном.
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