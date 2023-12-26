Ортопед поделилась нескольким простыми упражнениями для работников офисов

Она подчеркнула, что боль в пояснице может быть результатом разнообразных причин, от мышечного перенапряжения до повреждений межпозвонковых дисков и других патологических состояний. Эксперт отметила, что острая боль в пояснице, иногда называемая «сорванной спиной», требует особого внимания и может потребовать применения согревающих мазей и бандажей для фиксации.

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Однако, чтобы избежать болей в пояснице, необходимо укреплять мышечный корсет. Перед тем как начать программу упражнений, важно проконсультироваться с врачом, чтобы удостовериться, что выбранные упражнения безопасны, особенно если у вас есть патологии опорно-двигательной системы.

Эффективность упражнений может зависеть от физической подготовки и индивидуальных особенностей организма, поэтому увеличивать нагрузку следует постепенно, чтобы избежать травм.

Одним из основных упражнений, которое следует делать постоянно, является правильное положение спины. Развивайте привычку сохранять прямую осанку. Для этого периодически контролируйте положение позвоночника. Максимально выпрямляйте спину, отводите плечи назад и вниз, сгибайте шею. Удерживайте это положение как можно дольше, начиная с 15 секунд и постепенно увеличивая время. Повторяйте несколько подходов.

Планка также является эффективным упражнением. Ложитесь на живот, опираясь сначала на колени, а затем на носки, поднимайтесь на локтях, удерживая прямую линию от головы до пят. Длительность удержания в таком положении увеличивайте постепенно.

Другие полезные упражнения включают «Мостик», наклоны вперед и в стороны, вращение таза, повороты торса, гиперэкстензию и приседания. Важно помнить, что профилактика болей в пояснице начинается с внимания к своему позвоночнику, выбора правильной обуви и матраса, а также поддержания правильной осанки в течение дня.

Напомним, что ранее косметолог поделилась важными правилами ухода за кожей зимой.