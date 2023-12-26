Поликлиники Новосибирска сократили время работы на новогодние праздники

«В любой день с 30 декабря по 8 января с 9 утра до 15 часов можно обратиться в свою поликлинику за неотложной помощью. В таком режиме будут функционировать и детские, и взрослые отделения. Вызов врача на дом по всем каналам – через госуслуги, единую регистратуру 122, чат-бот в Телеграме – можно оформить до 14:30» – рассказали в ведомстве. В министерстве здравоохранения области отметили, что все обращения, поступившие в поликлиники позже указанного времени, будут переноситься на следующий день. В некоторых поликлинических отделениях по индивидуальному графику продолжат работать рентген-кабинеты, а дежурные хирурги будут вести приемы. Также будут работать круглосуточно травмпункты и скорая помощь. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что на зарплату новосибирским медикам правительство РФ выделит 224 миллиона рублей. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева