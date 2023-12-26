Врач Колиев: тренироваться нужно 150–300 минут в неделю
Время тренировок не зависит от возраста, сообщил врач-кардиолог, к.м.н. Вячеслав Колиев.
«Рекомендуемое время занятий примерно одинаково для взрослых людей независимо от возраста: 150-300 минут в неделю или полчаса-час умеренной физической активности», — сказал кардиолог.
При этом, если речь идет об интенсивной нагрузке, то продолжительность этих упражнений составляет 75-100 минут в неделю — 15-30 минут в день.
«Уровень максимально допустимой интенсивности занятий зависит от того, насколько повышается в это время пульс. Для расчета существует специальная формула: 220 минус возраст человека = предельное пороговое значение частоты сердечных сокращений (ЧСС). Например, для 50-летнего человека это 170 ударов в минуту», — отметил Колиев.
Он добавил, что во время занятий с умеренной физической активностью (аэробной) пульс должен составлять 50-70% от максимальных «возрастных» значений пульса (90-125 уд./мин.). На силовых упражнениях допустимо повышение до 70-85% (125-150 уд./мин.).