Эти праздничные блюда снизят холестерин

Известно, что чем выше уровень «плохого» холестерина, тем выше риск возникновения у человека ишемической болезни сердца. Существует большое количество праздничных блюд, которые помогают снизить эти показатели. Их перечислил доктор Авинаш Хари Нараянан, руководитель Лондонской медицинской лаборатории.

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Рождественская индейка — это хороший природный источник ниацина, который также известен как витамин B3. Этот витамин помогает снизить уровень холестерина и других жиров в крови.

Полезны для снижения уровня холестерина и другие праздничные блюда. Например, брюссельская капуста. В ней много антиоксидантов, а диета, содержащая большое количество этих веществ, повышает уровень «хорошего» холестерина в крови.

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Ни один рождественский обед не обходится без жареного картофеля. В нём мало натрия, однако готовить его врач порекомендовал с оливковым маслом.

Печёные яблоки или груши тоже помогают снизить уровень холестерина в крови. То же самое касается горсти орехов.