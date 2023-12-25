3 вкусных перекуса для похудения и наращивания мышц

Не стоит забывать о роли перекусов в сбалансированном питании. Закуски с высоким содержанием белка полезны для похудения и наращивания мышечной массы. Являясь основой для главных функций организма, белки играют решающую роль в насыщении, обмене веществ и восстановлении мышц.

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Физиолог и фитнес-тренер Аднаан Аюб назвал три варианта высокобелковых перекусов, пишет американское издание She Finds.

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Яйца вкрутую

Аюб рассказал, что яйца — отличный источник постного белка, полезных жиров и витаминов. Яйца вкрутую, богатые высококачественным белком, содержат незаменимые аминокислоты, необходимые для восстановления и роста мышц.

Содержание белка также способствует наступлению ощущения сытости, помогая обуздать тягу к еде и способствуя похудению за счет снижения общего потребления калорий. Кроме того, яйца, сваренные вкрутую, содержат полезные жиры и витамины, в том числе витамин D и витамины группы В, которые играют решающую роль в энергетическом обмене.

Парфе из греческого йогурта

Греческий йогурт с более высоким содержанием белка по сравнению с обычным является источником незаменимых аминокислот, которые нужны для восстановления и роста мышц. Белок в греческом йогурте также способствует насыщению, помогая контролировать аппетит и снижать общее потребление калорий.

В сочетании с богатыми питательными веществами свежими фруктами, орехами и гранолой парфе из греческого йогурта станет полноценным перекусом или основным блюдом, обеспечивая организм сочетанием макроэлементов, витаминов и минералов.

Крекеры с тунцом

Цельнозерновые крекеры с тунцом — удобный и полезный с точки зрения питательных веществ вариант для тех, кто нацелен на снижение веса и наращивание мышечной массы. Тунец — источник постного белка, богатый незаменимыми аминокислотами, которые имеют решающее значение для восстановления и развития мышц.