Китайская чайная церемония: как правильно заваривать этот напиток

Культура чаепития всегда стояла особняком среди нематериального культурного наследия Китая. Она выделяется своей изысканностью, глубоким смыслом и необыкновенной сложностью.

Китайская чайная культура уходит корнями в далекое прошлое, она глубока и многогранна. В Китае существует множество сортов чая, их делят по цвету, степени ферментации, сезону сбора, степени обжаривания и другим признакам. Популярным является деление чая по способу обработки на зеленый, улунский, красный, черный, желтый и белый. Соответственно для каждого сорта чая будет своя уникальная чайная церемония.

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Зеленые чаи очень полезны для здоровья. Они обладают кофеином и антиоксидантами, поэтому если вы хотите взбодриться с утра, то стоит принимать, конечно же, зеленые чаи вместо кофе. Также очень полезно умываться зеленым чаем. Это очень здорово очищает кожу.

Фото: Медиакорпорация Китая

Зеленый чай - самый популярный и распространенный чай в Китае. Чай "сиху лунцзин" является одним из сортов зеленого чая. Для заваривания этого сорта нужно выбрать чистую и прозрачную посуду, подойдет стеклянный стакан. Вначале, как вы уже видели, стакан нужно ошпарить кипятком, постепенно вращая по кругу. Затем в него нужно добавить листья чая и налить воды. Чай "Лунцзин" очень нежный, поэтому заваривать его нужно в воде, нагретой примерно до 80 градусов, иначе кипяток может разрушить содержащиеся в чае витамины и полезные вещества. "Феникс трижды кивает головой" - это особый способ заваривания чая "Лунцзин", при котором носик чайника трижды поднимается и опускается, наливая воду словно голова феникса. Сейчас как раз можно увидеть, как чайные листики постепенно раскрываются и кружатся в бесконечном чайном танце. После чего чаепитие становится особенно приятным.

Чайники в процессе заваривания чая, несомненно, играют важную роль. Они бывают керамическими, фарфоровыми, деревянными и т.д., конечно же, разной формы и цвета. Чайник не только является инструментом для заваривания чая, он также имеет художественную ценность. Некоторые марки чайников имеют коллекционную стоимость, самым известным представителем которых является чайник из исинской глины. Он имеет отличную воздухопроницаемость, что гарантирует, что чай не поменяет свой вкус, а в жаркую погоду не прокиснет. Но самым удивительным является то, что если его внутренние стенки не чистить, то на них тоже не будет неприятного запаха. Этой особенностью другие чайники похвастать не могут.

А вот чай дахунпао всегда был чаем аристократии. В древности его разрешалось пить только императорам и членам императорского двора. Надо сказать, что чайная церемония с чаем дахунпао имеет очень сложную и необычную структуру. Его сложнее всего заваривать.

Зажгите палочку благовоний, очистите свой разум от дурных мыслей, пусть на душе будет спокойствие и доброжелательность. Дахунпао и Тегуаньинь являются разновидностями чая "Улун", который лучше всего заваривать в чайнике из исинской глины. Прежде чем заваривать чай, нужно ополоснуть кипятком чайные принадлежности, благодаря чему мы их не только очистим, но и нагреем. Для заваривания лучше всего использовать кипящую воду. Первое заваривание нужно для очищения чайных листьев, пить этот чай не рекомендуется. Большой чайник из исинской глины называется "муху", или "чайник-мама", он используется для заваривания чая, а маленький "цзыху", или "чайник-ребенок", для разливания. Высокие стаканы нужны для вкушения аромата, а низкие для чаепития. Сначала чай наливается из чайника-мамы в чайник-ребенок и затем в стакан для вкушения аромата, после чего эти стаканы накрываются стаканчиками для чаепития и аккуратно переворачиваются. Когда стаканчик переворачивается, чайный аромат заполняет всё пространство. Пить этот чай нужно медленно, наслаждаясь каждым глотком его мягкого деликатного вкуса.

Китайцы с древности придерживались теории единства человека и природы. Чайную культуру эта концепция пропитывает насквозь

Юньнаньский чай пуэр обладает очень мягким, насыщенным вкусом и прекрасным ароматом. Он бывает двух видов: сырой и ферментированный, то есть прессованный. Сырой прекрасно понижает давление и обладает жиросжигающим эффектом. А ферментированный прекрасно влияет на пищеварение.

Фото: Медиакорпорация Китая

Пуэр - чай длительного ферментирования, вкус которого со временем становится еще более насыщенным и ароматным. С помощью чашки с крышкой можно сохранить его первоначальный вкус и полностью насладиться его глубоким ароматом. Чай кладется в посуду также после ее предварительной промывки. Количество чая зависит от размеров чайной утвари и ваших вкусовых пристрастий. Ввиду того, что пуэр - это ферментированный чай, в нем могут активно размножаться бактерии, поэтому следует его перед употреблением аккуратно промыть. После того как чашку доверху наполнили водой, нужно провести крышкой по краям чашки, чтобы чай стал более чистым, а затем вылить все ее содержимое. Вот только теперь можно приступать к завариванию пуэра. При этом нужно обратить внимание на мягкое наливание воды и быстрое сливание чая. Потому что только так, вы сможете насладиться уникальным вкусом этого чая. Он помогает снизить уровень холестерина в крови, триглицеридов и других жирных кислот, кроме того, снижает вероятность возникновения жировой дистрофии печени, за что его так любят люди, стремящиеся похудеть.

Фото: Медиакорпорация Китая

Чайная церемония сама по себе, понятно, существует для того, чтобы сделать напиток вкусным. Но зачем столь изысканная, долгая и столь сложная процедура со множеством чайных приборов?

Цель чайной церемонии - отрегулировать душевное состояние человека, неспешное распитие чая позволяет успокоиться, расслабиться. В процессе чайной церемонии вы забываете о житейских проблемах, становитесь более расслабленными. Поэтому неспешная процедура распития чая - важный элемент китайской чайной церемонии, посредством которой передается духовный смысл чая.

Фото: Медиакорпорация Китая

Китайцы с древности придерживались теории единства человека и природы. Чайную культуру эта концепция пропитывает насквозь. Все движения руками в чайной церемонии, а также весь процесс заваривания чая - настоящее единство формы и содержания. Чайная церемония не только предъявляет высокие требования к посуде и качеству чая, но и к состоянию тела и духа мастера церемонии и дегустирующего напиток. В процессе церемонии человек, посуда и обстановка должны быть чистыми, весь процесс должен проходить в полном спокойствии. Люди должны быть в гармонии друг с другом, а также с чаем и с чайными приборами.

Фото: Медиакорпорация Китая

Можно сказать, что чайная церемония создает уникальную спокойную атмосферу и отвлеченное состояние духа, с тем чтобы человек, будучи опьяненный ароматом чая, позабыл все проблемы внешнего мира. Когда спокойствие и нежность чая пропитывает ваше сердце и все ваше нутро, ваши мысли начинают будто парить в невесомости, а душа спокойно очищается, вы становитесь едины с этим пространством, едины с природой и оказываетесь будто бы в раю.