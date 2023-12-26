Названы лучшие виды спорта для желающих продлить жизнь

Датские ученые провели исследование, по результатам которого были определены лучшие виды спорта для желающих продлить жизнь. Его итоги опубликовал Fitforfun.de .

Эксперты наблюдали за 8,5 тысячами испытуемых и пришли к выводу, что наиболее полезными для долголетия являются игровые виды спорта. Лидером стал теннис, который продлевал жизнь в среднем на 9,7 года, вслед за ним расположились бадминтон (6,2 года) и футбол (4,7 года).