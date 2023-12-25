Самостоятельная 105-летняя женщина раскрыла секрет активного долголетия

В Канаде 105-летняя жительница провинции Онтарио отметила очередной день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает CTV News.

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Анжелин Шарлебуа из города Грейтер-Садбери отпраздновала знаменательную дату в клубе Onaping Falls Golden Age Club вместе с семьей и друзьями. Несмотря на солидный возраст, женщина живет в своем доме, самостоятельно совершает покупки и разбирается со счетами. До последнего времени она также самостоятельно стирала, но теперь делать это ей стало тяжело.

Шарлебуа назвала активный образ жизни и постоянный труд главным секретом своего долголетия.

«Если будешь прозябать в безделье, то очень скоро просто испаришься», — пошутила именинница.

Дочери Шарлебуа рассказали, что она отлично готовит и всегда много работала по дому. Они вспомнили, как мать иногда вставала в три часа ночи, чтобы привести в порядок их школьные платья.

Помимо родных и друзей, долгожительницу поздравили король Великобритании Карл III и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, которые прислали ей именные письма с пожеланиями крепкого здоровья.