Любителям сладкого перечислили «правила поведения» в Новый год

Употребление сладкого в больших количествах негативно сказывается на состоянии здоровья, поэтому даже в новогоднюю ночь необходимо контролировать ситуацию, рассказала в беседе с «Вестями Подмосковья» врач-диетолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. По ее словам, суточной нормой сахара для взрослого мужчины являются 40-50 г.

Для здорового ребенка 3-5 лет допускается до 12 г сахара в день, для ребенка 5-7 лет — до 15 г, для подростков — до 20 г. Это примерно 3-5 конфет. Для здоровой взрослой женщины допускается 35-40 г, для мужчины — 40-50. Это не более 100 г торта или 300-400 мл яблочного сока, — предупредила эксперт.

Кроме того, диетолог посоветовала ограничить потребление «скрытого» сахара, содержащегося в покупных соусах, томатной пасте, многих консервах, а также в мясных полуфабрикатах. Для этого необходимо внимательно изучать состав продуктов. Врач предложила заменить сладкие газировки на морсы или соки без сахара, а традиционные торты, пирожные и конфеты — на фрукты или фруктовые салаты, ягоды, фруктовое суфле, творожные десерты, зефир и пастилу, сухофрукты, муссы и мармелад.

Употребление сладостей детьми можно ограничить в игровой форме, продолжила Мещерякова. В частности, договориться с ребенком, что в день можно съедать не больше трех самых любимых конфет. Взрослым врач порекомендовала постараться есть сладкое только до 14-15 часов дня и убирать сладости с видного места во избежание соблазна.