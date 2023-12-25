Физиолог назвала самые полезные для сердца, мозга и сосудов добавки к кофе

Лимонный сок, кардамон, корица, гвоздика и ваниль принесут много пользы, если употреблять их с кофе. Об этом рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения физиолог Ирина Лялина. По ее словам, в лимонном соке много аскорбиновой кислоты, которая помогает иммунной системе. "Люди с низким давлением, страдающие мигренью, употребив кофе с лимоном, через некоторое время отмечают улучшение", – цитирует News.ru слова Лялиной. Кардамон, продолжила эксперт, снижает тягучесть крови и снимает спазмы кишечника, а корица улучшает умственную деятельность, физическую выносливость и поддерживает тонус сосудов. Лялина добавила, что гвоздика оказывает обезболивающий эффект, а натуральная ваниль снижает риск инсульта, ускоряет обменные процессы и замедляет старение. Вместе с тем физиолог указала, что кофе "иссушает" организм, вызывая частое мочеиспускание, поэтому она рекомендовала на каждую чашку напитка дополнительно выпивать стакан воды. Ранее финские ученые получили кофе из клеток кофейного дерева. Для приготовления напитка нужно множество новых технологий, включая обжарку с помощью лазерных лучей. Гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, как часто можно пить кофе без вреда для организма. Она считает, что суточная доза кофеина не должна превышать 100–200 миллиграммов.