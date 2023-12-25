Психолог: чтобы улучшить память, нужны тренировки по 20−30 минут в день

Память — сложная вещь: что-то мы помним хорошо, а что-то может вылететь из головы, будто ничего и не было. Многие жалуются на проблемы с памятью под старость. Но отчаиваться не стоит — помогут тренировки.

Профессор факультета клинической и специальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Ирина Рощина назвала наиболее эффективные упражнения.

По словам психолога, во взрослом возрасте улучшить память помогут когнитивные тренировки. Только они должны быть регулярными и длиться хотя бы 20 30 минут в день. Вот эффективные упражнения: - техника Фибоначчи.

Нужно проговаривать про себя числовую последовательность, где каждое новое число — это сумма двух предыдущих; - техника Пифагора. Необходимо вечером вспомнить всё, что произошло за день в подробностях; - ассоциативный метод. Он подразумевает придумывание как можно большего количества слов на каждую букву алфавита. Также улучшить память помогут кроссворды, устный счёт и любые игры со словами.

Психолог уточнила, что эффективность запоминания зависит от физического и психического здоровья; того, как формировалась память в детстве, а также от режима дня, продолжительности сна и особенностей питания.