Правда ли, что кофе вредит почкам

Ходят слухи, что большое количество кофе может плохо сказаться на состоянии почек. Действительно ли это так?

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По словам врача и директора клиники нефрологии и урологии «Накадзава» Юсукэ Накадзавы, кофе может в некоторой степени навредить почкам человека. Дело в том, что этот напиток содержит калий, а если почки нормально не работают, то это вещество не будет выводиться должным образом. В результате у человека возникнет гиперкалиемия.

В то же время те, у кого всё в порядке с почками, могут не переживать: вряд ли употребление кофе плохо повлияет на их здоровье.

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Как же понять, что вы переборщили с количеством кофе? По следующим признакам: тошнота, боль или дискомфорт в желудке, головная боль, изжога, учащённый пульс, дрожание рук, снижение концентрации, высокая тревожность, бессонница и другие проблемы со сном, раздражительность.

Если заметили у себя перечисленные выше симптомы, то выпейте воду или ячменный чай, чтобы нейтрализовать действие кофе.