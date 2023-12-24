Как не заболеть перед праздниками: 3 совета от Елены Малышевой

Последняя неделя перед праздниками — самая сложная, так много нужно успеть. Чтобы не подхватить простуду, когда вокруг многие кашляют и чихают, воспользуйтесь рекомендациями Елены Малышевой. Они очень просты в исполнении.

© Eva.ru

Елена Малышева долгие годы остается главным теледоктором страны. В эфире шоу «Жить здорово!» и «Здоровье» знаменитость и ее коллеги рассказывают о новостях медицины, способах поддержания здоровья, болезнях и лечении. Не всем нравится форма, в которой Елена Васильевна доносит до зрителей знания в области здоровья, однако программы существуют уже много лет и пользуются неизменным успехом. Простые советы, если их применять на практике, помогут улучшить здоровье и качество жизни, в этом сомнений нет.

В недавней программе «Жить здорово!» команда ведущих решила рассказать, как не заболеть перед праздниками или в их разгар. Вряд ли кому-то захочется встречать Новый год с температурой в обнимку с чашкой чая, согласитесь. Во время передачи коллеги обсудили этот вопрос и дали действенные рекомендации.

Что делать, чтобы не заболеть перед праздниками: