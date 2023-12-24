Как не заболеть перед праздниками: 3 совета от Елены Малышевой

Как не заболеть перед праздниками? Три совета от Елены Малышевой
Последняя неделя перед праздниками — самая сложная, так много нужно успеть. Чтобы не подхватить простуду, когда вокруг многие кашляют и чихают, воспользуйтесь рекомендациями Елены Малышевой. Они очень просты в исполнении.
Елена Малышева долгие годы остается главным теледоктором страны. В эфире шоу «Жить здорово!» и «Здоровье» знаменитость и ее коллеги рассказывают о новостях медицины, способах поддержания здоровья, болезнях и лечении. Не всем нравится форма, в которой Елена Васильевна доносит до зрителей знания в области здоровья, однако программы существуют уже много лет и пользуются неизменным успехом. Простые советы, если их применять на практике, помогут улучшить здоровье и качество жизни, в этом сомнений нет.
В недавней программе «Жить здорово!» команда ведущих решила рассказать, как не заболеть перед праздниками или в их разгар. Вряд ли кому-то захочется встречать Новый год с температурой в обнимку с чашкой чая, согласитесь. Во время передачи коллеги обсудили этот вопрос и дали действенные рекомендации.
Что делать, чтобы не заболеть перед праздниками:
- Хорошо высыпайтесь! Вы можете сказать, что на сон у вас просто нет времени, ведь столько дел нужно успеть сделать до Нового года. А что если вы узнаете, что именно во время ночного сна наш иммунитет работает лучше всего и вырабатывает необходимые для защиты вещества? Именно так и происходит, поэтому найдите лишний час, чтобы провести его в кровати.
- Выходите на прогулку. Оказывается, тридцатиминутная прогулка защищает нас от вирусных инфекций на 3-4 часа. Найдите время выйти на свежий воздух в обеденный перерыв или перед сном.
- Пойте! Пение увеличивает объем легких и способствует их очищению. А это в итоге защищает их инфекции. Почему бы не спеть с ребенком новогоднюю песенку — и ребенку приятно, и вам полезно.