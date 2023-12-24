Как свежо выглядеть по утрам

Как свежо и бодро выглядеть по утрам, рассказала кандидат медицинских наук Надежда Патлатая.

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По словам эксперта, нужно обязательно делать гимнастику. Физические упражнения увеличат ток лимфы по лимфатическим сосудам. Так организм начнет бороться с отеками. Кроме того, тренировки помогут чувствовать себя более энергичным.

Также важно высыпаться. Рекомендуется спать по семь – девять часов в сутки. Помимо этого, следует употреблять здоровую пищу и избегать переедания. Важно помнить, что соль и соленые продукты приводят к отечности.