Почему в декабре люди меньше всего занимаются сексом: мнение эксперта

«Понижение температуры может привести к сухости и обезвоженности кожи и волос, но мало кто знает, что изменение температуры также может повлиять на влагалище. Отчасти в этом виноват недостаток влаги в воздухе, а еще то, что в помещении чаще используется отопление. Влагалище и прилегающая область могут стать сухими и раздраженными, что приведет к дискомфорту во время секса», — объясняет доктор Ашрафи.