Врач объяснил, почему нельзя засыпать у телевизора

Реабилитолог Владимир Бондаренко заявил, что неправильное положение тела человека во время сна может нанести ущерб здоровью. По словам врача, поза для сна с запрокинутой голова является вредной для организма.

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«Вы заснули, и голова ушла назад. Появляется храп, нарушается дыхание носом и горлом. Во время такого сна дыхательная и сердечно-сосудистая системы практически не восстанавливаются», — указал Бондаренко.

При этом специалист отметил, что если голова во время сна, наоборот, приподнята, то это приводит к нарушению кровоснабжения и дыхания, а также болям в пояснице, пишут "Известия".

Помимо этого, Бондаренко дополнил, что в период сна будет полезным, согнув колени, лежать на боку.