Врач назвал три напитка, которые могут вызвать серьёзные сбои пищеварения

Американский диетолог Дестини Муди назвал три напитка, которые оказывают наиболее негативное воздействие на кишечник.

Врач назвал три напитка, вызывающие серьезные сбои пищеварения
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Прежде всего это алкоголь. Регулярное употребление алкогольных напитков, в том числе коктейлей, приводит к неблагоприятным последствиям для пищеварительной системы. Алкоголь раздражает слизистую ЖКТ и приводит к воспалительным процессам и нарушению естественного баланса кислот в желудке.

В перечень наиболее вредных также входит сладкая газировка. Газы в напитках вместе с красителями, искусственными подсластителями вызывают набор веса и вздутие живота из-за нарушения баланса кишечной микробиоты. Газирование может усилить изжогу.

Крайне вредными для ЖКТ являются и энергетики. В них много сахара и кофеина. Из-за этого происходит стимулирование двух слоёв мышц кишечника, доставляющих переваренную пищу и напитки к месту назначения.

Кофеин усиленно стимулирует мышцы кишечника, вызывая сокращения, даже когда ЖКТ занят не полностью. Это может привести к частым походам в туалет, жидкому стулу и дискомфорту в желудке.

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