Врач-диетолог назвала уникальный продукт, который может заменить мясо

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об уникальному по аминокислотному составу продукте, который называют «мясом для бедных».

В интервью радио Sputnik она заявила, что речь идёт о горохе. По словам специалиста, в нём содержится много витаминов группы В и фолиевой кислоты.

«Там есть такие элементы, как ванадий и бор, которые необходимы для борьбы с воспалениями, для повышения плотности костей, для лучшего усвоения кальция, магния, фосфора, – подчеркнула Соломатина. – А ещё в горохе много холина, который нужен для нормального формирования когнитивных возможностей мозга, для нормальной работы печени, он противник атеросклероза».

При этом диетолог отметила, что некоторым людям данный продукт противопоказан. Например, это касается тех, кто страдает повышенным содержанием солей мочевой кислоты, подагрой или камнями в почках.

«Горох – достаточно тяжёлая пища для переваривания. В больших количествах он может давать неприятные ощущения – газообразование, метеоризм. Конечно, горох нужно ограничить тем, у кого есть любое заболевание ЖКТ, особенно связанное с каким-то воспалительным процессом: гастрит, язва, колит», – резюмировала врач.