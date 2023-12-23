Требующий оформить инвалидность россиянин устроил погром в кабинете врача

В Челябинске мужчина захотел оформить инвалидность после перенесенного инсульта и устроил погром в кабинете врача. Об этом сообщает портал 74.ru.

Инцидент произошел в поликлинике №5. Пациент начал стучать кулаком по кушетке во время приема, а также повредил мебель и технику в кабинете. Чтобы его успокоить, пришлось вызывать группу быстрого реагирования, сотрудники которой передали россиянина в полицию.

По словам медиков, мужчина пришел, чтобы потребовать оформление инвалидности из-за инсульта, перенесенного семь лет назад.

«Он начал агрессировать, ругаться матом. В какой-то момент стукнул кулаком по кушетке. Я испугалась, и мы нажали на тревожную кнопку. Он требовал, чтобы я ему дала документ для оформления инвалидности после инсульта, перенесенного в 2016 году», — рассказала врач.