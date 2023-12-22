Большинство любимых новогодних угощений несут организму вред, однако есть те, которые, наоборот помогут защитить здоровье.

О таких полезных блюдах рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

Холодец

По словам Елены Мельниковой – холодец и заливное содержат коллаген, который помогает пищеварительной системе, а также укрепляет суставы и кости, улучшает волосы, ногти и поддерживает иммунитет.

Рыба

На горячее врач советует подавать запеченную рыбу. Горбуша, кета, треска, скумбрия и лосось богаты омега-3, которые защищают желудок от воспаления, заряжают организм энергией, поддерживают память, защищают от диабета и даже рака.

Соки