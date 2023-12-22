Гастроэнтеролог раскрыла, почему стоит полюбить холодец
Большинство любимых новогодних угощений несут организму вред, однако есть те, которые, наоборот помогут защитить здоровье.
О таких полезных блюдах рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.
Холодец
По словам Елены Мельниковой – холодец и заливное содержат коллаген, который помогает пищеварительной системе, а также укрепляет суставы и кости, улучшает волосы, ногти и поддерживает иммунитет.
Рыба
На горячее врач советует подавать запеченную рыбу. Горбуша, кета, треска, скумбрия и лосось богаты омега-3, которые защищают желудок от воспаления, заряжают организм энергией, поддерживают память, защищают от диабета и даже рака.
Соки
Алкогольные напитки и сахарные газировки лучше заменить на свежевыжатые соки или смузи – в них много антиоксидантов, защищающих от воспалений и сердечно-сосудистых заболеваний, передает Life.ru.