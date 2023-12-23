Врач объяснила, зачем вам нужно есть больше рыбы

Врач терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова рассказала об опасностях и пользе икры и рыбы для здоровья, пишет «Известия».

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По словам специалиста, эти продукты содержат множество полезных веществ, таких как белок, жирные кислоты омега-3, и микроэлементы, благотворно влияющие на иммунитет, кости, и здоровье глаз. Витамины и минералы, содержащиеся в рыбе и икре, оказывают благоприятное воздействие на кожу, зубы, мозг и мужское здоровье.

Однако, Лепилова предостерегла от возможных опасностей. Чрезмерное употребление икры, богатой солью, может увеличить артериальное давление и вызвать отеки. Рекомендованная доза — 20 25 г в день. Аллергические реакции на рыбу или икру могут проявиться в виде крапивницы, зуда, отеков и даже анафилактического шока.

Врач советует готовить рыбу на пару или запекать, чтобы сохранить ее полезные свойства. Она подчеркнула важность учета индивидуальных особенностей при употреблении этих продуктов.