Малышева объяснила, чем полезна чечевица

Употребление чечевицы положительно влияет на здоровье, способствуя профилактике развития онкологических заболеваний, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, это обусловлено наличием неперевариваемых пищевых волокон в составе. Кроме того, чечевица несет пользу и для костей.

Врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что в состав чечевицы входит большое количество кремния. Вещество необходимо для укрепления костной ткани. По словам врача, при недостатке кремния в организме кости становятся более ломкими, что повышает риск перелома. В свою очередь врач-кардиолог Герман Гандельман заявил, что чечевица — «чемпион» по содержанию неперевариваемых пищевых волокон, необходимых для вывода вредных веществ из организма и профилактики рака. Наконец, чечевица полезна для кишечной микробиоты.