Сложно представить новогодние праздники без красной икры. Но знаете ли вы, насколько это полезный продукт?

Диетолог Вера Андреева рассказала о трех плюсах главного новогоднего продукта, которые заставят вас полюбить икру еще больше.

Улучшение работы мозга

Для поддержания хорошей мозговой деятельности стоит включить икру в свой рацион не только в праздники, но и в обычные дни. Вера:

«В красной икре содержится триптофан — аминокислота. При ее дефиците человек становится крайне раздражительным. Есть еще и Омега 3, а она помогает улучшить память и когнитивные функции».

Помимо прочего, несколько бутербродов с икрой на регулярной основе могут помочь замедлить процесс старения клеток мозга.

Состояние зубов и кожи значительно улучшается

Если вы поклонник красной икры, с большой вероятностью у вас мало проблем с кожей. Диетолог объясняет это наличием в икре Омеги 3, она запускает процесс выработки гормона адипонектина, а он, в свою очередь, влияет на синтез коллагена. Кожа дольше остается упругой и крайне редко сохнет. Полезное воздействие икра оказывает и на зубы.

«Витамин А очень хорошо помогает бороться с кровоточивостью десен, а значит, вы едва ли столкнетесь с пародонтозом», — поясняет эксперт.

Профилактика анемии