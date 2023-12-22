Раскрыты главные полезные свойства русской бани

Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что русская баня помогает поддерживать иммунитет и ускоряет процесс детоксикации организма. Главные полезные свойства парной она раскрыла изданию NEWS.ru.

Врач рассказала, что регулярное посещение бани повышает устойчивость иммунитета к инфекциям, благодаря чему снижается риск простудных заболеваний. К тому же в бане можно быстрее прийти в норму после интоксикации, например, после приема алкоголя. По словам Тимощенко, организм очищается за счет обильного потоотделения.

Также баня помогает укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную системы и положительно сказывается на обмене веществ и здоровье суставов, заявила терапевт.

В заключение Тимощенко добавила, что баня способствует расслаблению напряженных мышц и снятию стресса.