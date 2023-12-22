Диетолог рассказала, чем кофеин полезен для организма

Диетолог Соломатина рассказала, чем кофеин полезен для организма
Кофеин хорошо стимулирует работу нервной системы и позволяет организму взбодриться, когда не хватает сил.
Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.
Польза кофеина
По ее словам, кофеин является природным стимулятором и тонизирует нервную систему. Он помогает снять усталость, улучшает настроение и повышает концентрацию внимания.
— Самое большое количество кофеина содержится в кофе, чае и шоколаде. Кофеин попадает в наш организм и начинает стимулировать более активное выделение гормона адреналина. Наше сердце начинает биться чаще, и повышается артериальное давление. Также кофеин повышает уровень дофамина — гормона счастья и удовольствия. Из-за этого многие быстро привыкают пить кофе по утрам и не могут от него отказаться, — объяснила Соломатина.
Кофеин помогает встряхнуться и собрать последние силы организма, чтобы ускорить метаболизм, обменные процессы и быстро выполнить необходимые задачи. В этом заключается его лекарственное действие, отметила специалист.
Безопасная доза кофеина
По мнению диетолога, примерная доза кофеина, которая безопасна для здорового человека, — четыре чашечки в день.
— Такая доза — это своеобразная зарядка для организма, которая улучшает состояние человека, предохраняет от дегенеративных заболеваний. Это закаливание, — подчеркнула врач.
У здорового человека чашечка кофе не вызовет негативных реакций. Но кофеин может навредить тем, у кого есть к нему повышенная чувствительность или при повышенной дозировке. В таких случаях у человека наблюдается:
- повышенная тревожность и возбудимость;
- сильное сердцебиение;
- головные боли и головокружение;
- тошнота.
— Интересно, что с возрастом у людей повышается чувствительность к кофеину. Людям после 50 лет лучше отказаться от продуктов с его содержанием, — предупредила Соломатина.
Также важно помнить, что если человек выпил чашку кофе или энергетик и его начинает клонить в сон, то это сигнал, что организм истощен и находится на грани.
Кому противопоказан кофеин
Диетолог рассказала, что употреблять кофеин нельзя, если у человека наблюдаются:
- болезни сердечно-сосудистой системы;
- проблемы с желудочно-кишечным трактом;
- гипертонический криз;
- повышенная нервная возбудимость;
- проблемы с печенью;
- депрессия;
- болезни щитовидной железы;
- психические заболевания, которые сопровождаются дисбалансом нейромедиаторов и гормонов.
— Лучше отказаться от кофеина при приеме некоторых лекарственных препаратов для лечения психиатрических заболеваний, — сообщила Соломатина.
Собеседница «ВМ» предупредила, что кофеин обладает сильным мочегонным эффектом. В жару его употребление может привести к обезвоживанию организма.
— Особенно опасно пить в жаркую погоду кофе или энергетики со сладкой газированной водичкой. Это может привести даже к летальному исходу из-за сильного усиления кофеина сахаром и огромной нагрузки на организм, — добавила врач.