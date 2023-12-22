Россиянам рассказали, чем лучше заменить шампанское на Новый год
Шампанское или игристое вино - одни из самых неблагоприятных напитков с точки зрения здоровья. Об этом заявила врач-диетолог Татьяна Залетова.
"Холодный газированный алкоголь, наверное, самый неблагоприятный с точки зрения состояния здоровья напиток, потому что газация и холод вызывает спазм протоков пищеварительных желёз и, соответственно, ухудшение оттока желчи и поджелудочного сока вместе с употреблением жирной пищи", - сказала Залетова.
Она пояснила, что из-за этого в новогоднюю ночь достаточно часто встречаются проблемы с поджелудочной железой или желчным пузырем. Поэтому если у человека есть эти заболевания, то лучше отдать предпочтение вину или крепкому алкоголю, отметила специалист, пишет РИА Новости.
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