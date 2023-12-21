Диетолог назвала самый опасный алкогольный напиток

Самым опасным алкогольным напитком является абсент, потому что в нем содержится много спирта и полыни, которые могут оказать сильное негативное воздействие на здоровье человека.

«Если мы говорим об абсенте, то его крепость — порядка 70–75%, может быть и больше. Плюс еще токсичный компонент из полыни. Организму очень сложно все это усвоить и нейтрализовать», — отметила специалист.

По ее словам, данные напиток моментально разрушает печень и почки. Помимо этого, токсичные вещества в напитке попадают в кровь, что негативно сказывается на сердце и мозге человека.

Аналитики системы сервисов «Контур.Маркет» до этого установили, что россияне к Новому году стали чаще брать вино и все реже — крепкий алкоголь. Рост продаж вина фиксируется второй год подряд: в 2022 году он составил 6%, хотя вино за год подорожало на 18%. Спрос на шампанское упал на 5% в этом году. Спрос на крепкий алкоголь снизился на 23% после падения на 12% годом ранее.