Врач Рунихина: клетчатка улучшит работу кишечника пожилых

Пожилым людям полезно включать в свой рацион продукты, богатые клетчаткой, потому что она поможет им улучшить работу кишечника и снизить риск развития возрастных заболеваний. Об этом "Москве 24" рассказала главный гериатр Москвы Надежда Рунихина. По ее словам, к таким продуктам относятся многие фрукты и овощи, зелень и орехи. "Пищевые волокна и клетчатка, которые содержатся в растительных продуктах, способны снизить риски развития Альцгеймера, когнитивных нарушений, сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, в частности ожирения и сахарного диабета, – отметила Рунихина. Помимо этого, клетчатка препятствует прогрессированию старения, снижает всасывание холестерина, предупреждает развитие запоров, снижает воспаление и риск появления онкологических заболеваний, добавила эксперт. Врач уточнила, что продукты с клетчаткой могут быть противопоказаны людям с серьезными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что клетчатка поможет организму вывести токсины и улучшить работу кишечника. По ее словам, воздействие желудочного сока и ферментов не может разрушить клетчатку, поэтому она способна достичь кишечника и очистить его.