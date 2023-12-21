Мужчин предупредили о проблемах с потенцией в новогодние праздники

Стресс, чрезмерное употребление алкоголя и переедание в новогодние праздники могут спровоцировать у мужчин временные проблемы с потенцией. Об этом предупредила специалист по мужскому репродуктивному здоровью Джанин Дэвид в ходе беседы с изданием Metro.

Чтобы не провоцировать половую дисфункцию, Дэвид посоветовала ограничить количество еды и алкоголя. Вместо бесконечных застолий она призвала в праздники чаще бывать на улице, заниматься спортом и хобби. Если неудача в постели произошла, то, по мнению Дэвид, не нужно на этом зацикливаться, так как подобные проблемы могут возникнуть у каждого мужчины. Она добавила, что после возвращения к привычному режиму жизни эректильная функция обычно восстанавливается.