Врач Арзамасцев: грибы и орехи опасно есть на голодный желудок

Грибы и орехи не стоит есть на голодный желудок, потому что это тяжелые продукты, которые будут сложно переноситься. Об этом "Москве 24" рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Помимо этого, эксперт не советует есть в голодном состоянии блюда с острыми специями. По его словам, они также могут негативно сказываться на слизистой желудка и раздражать ее. На голодный желудок также не стоит употреблять свежевыжатые соки и алкоголь. "Это тоже достаточно агрессивные продукты, которые при употреблении на голодный желудок могут вызывать проблемы со слизистой желудка, что в дальнейшем способно приводить к гастриту", - предупредил Арзамасцев. Врач призвал быть осторожными с жирными, жареными и сладкими продуктами, потому что они могут нанести вред человеку, даже если употреблять их не только на голодный желудок. Диетолог и автор книг о здоровом питании Роб Хобсон до этого рассказал, что причиной постоянного чувства голода может быть недостаток сна, стресс и злоупотребление углеводными продуктами, такими как шоколад, пирожные и чипсы.