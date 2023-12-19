Следователи начали проверку после нападения на фельдшера скорой помощи в Саратове

ТАСС, 19 декабря. Доследственная проверка проводится в Саратове после нападения на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Саратовской области.

По данным ведомства, во вторник по вызову в квартиру на Лесной улице в Саратове прибыла бригада скорой в составе двух фельдшеров для оказания медицинской помощи мужчине. 37-летняя знакомая пациента, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, начала агрессивно себя вести. Не согласившись с поставленным пациенту диагнозом, женщина ударила в голову одного из фельдшеров.