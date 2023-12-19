Доктор Мясников рассказал, почему нельзя часто мыть руки

При частом мытье рук с кожного покрова смываются полезные бактерии, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Он сравнил их с уличными бандами, которые борются с болезнетворными бактериями, не пуская их на свою территорию.

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Это как уличные банды не пускают других до нашей территории, примерно так, — сказал он.

Ранее врач рассказал об опасности популярных медицинских препаратов для лечения эректильной дисфункции у мужчин. По его словам, они могут вызывать меланому, а она — пятая по частоте разновидность рака, причем как у мужчин, так и у женщин.

До этого он напомнил, что мужское здоровье зависит от физической нагрузки. По его словам, зарядка либо более серьезные спортивные нагрузки хороши, но недостаточны. Надо двигаться так, «чтобы забыли, чем дышать», в таком случае «все будет работать само», добавил он.

Врач также говорил о минусах диспансеризации. По его словам, ее нельзя назвать полностью эффективным способом выявления заболеваний, так как ежегодный медицинский осмотр, в частности, не помогает выявить онкологические заболевания и болезни сердца.