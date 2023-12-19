Ученые выяснили, сколько сахара можно добавлять в чай и кофе

Ученые из Лейденского университета в Нидерландах определили безопасную для здоровья дозу сахара в чае и кофе. Их исследование длилось более трех десятков лет.

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Исследование охватило порядка 3 тысяч человек, употреблявших любимые напитки с различным количеством сахара. Ученые провели комплексное обследование каждого участника в начале и конце эксперимента. Также они проанализировали данные тех, кто умер за время исследования.

В результате стало известно, что любовь к чаю и кофе с 2,5 грамма сахара (примерно два кусочка рафинада) практически не увеличивает риск преждевременной смерти.

Однако ученые напомнили о вреде газированных напитков, в которых содержится в десятки раз больше сахара. Они вредны для организма.