В Ярославле врачи спасли мужчину, который отрубил руку дровоколом

Врачи Ярославской больницы имени Соловьева спасли жителя Костромской области, мужчине отсекло руку дровоколом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона на официальной странице во "ВКонтакте". Житель Костромской области работал на дровоколе, в какой-то момент мужчина по неосторожности задел механизм, ему полностью отсекло к правую кисть. Пострадавшего экстренно госпитализировали, чтобы сохранить мужчине руку потребовалась срочная операция, врачи шесть часов восстанавливали отсеченную кисть. "Хирурги выполнили остеосинтез обеих костей предплечья, шов артерий, вен, сухожилий сгибателей и разгибателей, шов нервов", — рассказал порталу "ЯР" заведующий приемным отделением больницы Антон Бараускас. 41-летний пациент еще находится не лечении, ему предстоит длительная реабилитация.