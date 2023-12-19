Врач дала советы, как не заболеть перед Новым годом

Чтобы не заболеть зимой, нужно одеваться по погоде, укреплять иммунитет витаминами и соблюдать гигиену. Об этом заявила врач-оториноларинголог отделения специализированной помощи КДЦ НКЦ № 2 Ирина Ерошкина, сообщает Life.ru. Главное правило профилактики и сохранения здоровья – одежда по погоде, сказала эксперт. По ее словам, в холода не стоит пренебрегать шапками, перчатками и варежками. Кроме того, следует отказаться от облегающей одежды, добавила Ерошкина, отметив, что одежда должна быть свободной и теплой. Если на улице похолодало, врач советует защищать дыхательные пути шарфами и платками. Она также рекомендовала ограничить поездки в общественном транспорте и посещение массовых мероприятий. Если рядом окажется заболевший, Ерошкина советует надеть маску. Кроме того, она сказала пить больше жидкости, например, витаминизированных напитков и морсов. А во избежание возможного развития респираторных заболеваний отоларинголог рекомендовала мыть голову с вечера и долго не разговаривать по телефону, находясь на улице. Зимой необходимо укреплять иммунитет, принимать витамины и микроэлементы, заниматься физической активностью, гулять на свежем воздухе, отказаться от курения, наладить полноценный сон, проветривать помещения и использовать увлажнители воздуха, указала Ерошкина. Вирусы, по ее словам, в холодное время года размножаются лучше, чем в теплый период. В заключение она посоветовала чаще мыть руки, использовать антисептики, полоскать горло и полость носа. Также следует исключить стрессовые и конфликтные ситуации, поскольку это приводит к истощению иммунитета, резюмировала врач. Ранее врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал, что после заражения гриппом или ОРВИ максимальное количество вирусов человек выделяет в первые 3–5 дней. Спустя 5–7 дней после заражения человека можно безопасно навещать, даже если у него остались легкие кашель и насморк – это остаточные симптомы, отметил Коновалов. Однако если кашель сохраняется в течение 10–14 дней после болезни, специалист рекомендовал пройти дополнительное обследование, чтобы исключить коклюш и другие инфекции.