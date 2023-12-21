Стоматолог назвал самые вредные для зубов продукты

К категориям самых вредных продуктов для зубов, которые далеко не всегда являются очевидными, относятся углеводная пища, фрукты и ягоды, а также мясные изделия. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на хирурга-имплантолога и пародонтолога Магомеда Дахкильгова. По его словам, углеводные продукты (хлеб и хлебобулочные изделия, макароны всех сортов, картофель, крупы и бобовые) разлагаются во рту на простые сахара, которыми питаются кариесогенные бактерии, производя кислоты, разрушающие эмаль. "В полости рта все равно, какой именно сахар использовать для питания – практически чистый из варенья или переработанный из картофельного пюре. Углеводная пища нередко имеет густую структуру, прилипает к зубам и с трудом вычищается из межзубных промежутков", – отметил врач. Также к разрушающим зубную эмаль продуктам относятся фрукты и ягоды, в которых главным образом присутствует не только фруктоза, но и кислоты. Из-за действия последних веществ поверхность эмали становится шершавой, что делает ее уязвимой для бактерий, поэтому налет появляется активнее. При этом нанести вред зубам может даже мясо (говядина, свинина, баранина). Как утверждает хирург, волокна этого продукта могут не только застревать в зубах, но и проникать между зубом и десной, травмируя мягкие ткани. Более того, уже к 35–40 годам у людей появляются хотя бы один-два пародонтальных кармана, в который может попасть волокно и травмировать это углубление. Однако специалист предупредил, что все вышесказанное не подразумевает полный отказ от мяса, фруктов и углеводных продуктов. В связи с этим он лишь посоветовал правильно подходить к вопросу гигиены полости рта, чтобы обезопасить зубную эмаль. "Обезопасить зубы поможет использование ирригаторов и зубных нитей, ополаскивателей для дополнительного очищения. И, конечно, не лишним будет визит к стоматологу для профессиональной чистки и профилактического осмотра раз в полгода", – заключил Дахкильгов. Ранее стоматолог-ортопед Вячеслав Минко рассказал, что во время чистки зубов щетку нужно держать под углом 45 градусов, а движения выполнять по направлению от десны к краю зубов. Он признал, что это может быть неудобным, но это более эффективно, чем двигать щетку горизонтально.