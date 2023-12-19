Россиянам порекомендовали исключить из рациона один продукт во время ОРВИ

Во время ОРВИ и гриппа нужно исключить из рациона один продут, посоветовала нутрициолог Наталия Богданова. Ее цитирует Pravda.Ru.

По словам Богдановой, во время болезни необходимо отказаться от сахара, потому что он мешает работе витамина C. «[Сахар и быстрые углеводы] — это быстрые источники энергии, которые сразу начинают вступать в процессы окисления, но в окислительно-восстановительных реакциях нужен помощник — витамин С. И вместо того чтобы помогать нашим лейкоцитам бороться с бактериями и вирусами, витамин С будет задействован совсем в других процессах», — объяснила она.

Кроме того, продолжила Богданова, сахаром питается патогенная микрофлора в кишечнике. На время болезни она порекомендовала убрать из рациона печенье, конфеты и сдобные булочки. «Вводим продукты, в которых содержится большое количество витамина С. Лидерами по содержанию витамина С являются не цитрусовые, а шиповник, болгарский перец, облепиха, черная смородина, зелень петрушки, укропа, квашеная капуста и киви», — заключила она.