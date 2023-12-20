Врач раскрыла, кому нельзя есть селедку

Сельдь нельзя есть при остром или хроническом панкреатите, а также при язвенной болезни желудка или 12-перстной кишки, предупредила врач-гастроэнтеролог Елена Зятенкова. В разговоре с Пятым каналом специалист подчеркнула, что соленая рыба противопоказана людям, страдающим от болезней почек, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и гипертонии.

Острый панкреатит, хронический панкреатит, язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки, заболевания сердца. Таким пациентам нужно ограничить употребление соленой селедки, — уточнила врач.

При этом сама по себе селедка полезна благодаря большому количеству белка, который легко усваивается, и омега-3 полиненасыщенным жирным кислотам. Зятенкова посоветовала съедать несколько кусочков рыбы при диабете. Данный продукт благодаря омега-3 поможет защитить сосуды от вредного воздействия сахара, пояснила врач.