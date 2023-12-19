Овощи являются незаменимым источником питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Об этом рассказал врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

Среди самых полезных овощей эксперт выделил томаты. Они содержат большое количество витамина С, калия и антиоксидантов, а также богаты ликопином, который помогает защитить клетки от повреждений, снижает риск развития различных заболеваний, в том числе онкологии.

Морковь богата каротином, который превращается в витамин А в организме. Это помогает укреплять зрение и иммунную систему. Кроме того, овощ способствует снижению уровня холестерина и улучшает эластичность сосудов.

Стоит также включить в рацион капусту. Она полезна из-за витамина С, калия, кальция и фолиевой кислоты.

Кутушов добавил, что кабачок — низкокалорийный овощ, который содержит много витамина C, калия и магния. Этот овощ оказывает мягкий мочегонный эффект, подойдет тем, кто страдает от отечности. Брокколи принесет пользу из-за органических кислот в составе, витаминов А, С, Е, К, а также микроэлементов, передает NewsNN.

В свою очередь диетолог Полина Журавлева добавила, что зелень и свежие овощи содержат бета-каротин, фолиевую кислоту, биофлавоноиды и клетчатку, нужные для поддержания здоровой микрофлоры в кишечнике, передает издание argumenti.ru.