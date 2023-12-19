Россиянам объяснили, почему не нужно есть перед сном

Употребление пищи перед сном может привести к изменению артериального давления и микрофлоры кишечника, а также повышает риск развития сахарного диабета. Патофизиолог Сергей Степанов рекомендует есть не позднее чем за четыре часа до сна.

«Во время сна происходит наиболее полный отдых всего организма, замедляются все процессы, в том числе пищеварение. Поэтому есть перед сном нельзя, так как это приводит к нарушению пищеварения», – отметил Степанов.

Перед сном полезно погулять на свежем воздухе, добавил эксперт. Это поможет быстро и легко заснуть. Также Сергей Степанов не советует пить крепкий чай или кофе вечером, пишет News.ru.