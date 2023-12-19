Диетолог посоветовала есть куриные сердечки, чтобы насытить организм кислородом

Старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, врач-диетолог Юлия Чехонина подчеркнула, что в сердечках много витаминов. Причем, всего в трех-четырех штуках суточное содержание витамина В12. Он поддерживает работу мозга, благотворно влияет на память и способствует предотвращению деменции. Кроме того, витамин В12 необходим для формирования эритроцитов – красных клеток крови, которые переносят кислород и насыщают им все органы. Также это вещество помогает укреплению костной ткани.

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Куриные сердечки богаты и цинком, который способствует поддержанию иммунитета. Так что субпродукт поможет в сезон подъема простудных заболеваний.

Между тем не всем можно есть куриные сердечки, предупредила Юлия Чехонина.

– Продукт не рекомендуется есть при подагре, так как в нем содержатся пуриновые вещества, которые могут повышать уровень мочевой кислоты в крови, что и является основной причиной этого заболевания. Не рекомендуются блюда из куриных сердец при почечнокаменной болезни (уратном нефролитиазе) и атеросклерозе, потому что в субпродуктах содержатся насыщенные жиры, – заявила врач-диетолог.

Что же касается содержания антибиотиков в субпродуктах, то это миф, заверила Чехонина.

А эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова рекомендовала покупать курятину, в том числе внутренности, у крупных производителей. Это гарантия здоровья птицы и правильных условий содержания. Все крупные птицефабрики в обязательном порядке проходят проверку на безопасность продукции, и их работу контролирует Роспотребнадзор.

Важно проявить внимательность и при покупке. Куриные сердечки должны быть темно-красного цвета, упругие, без сгустков крови и кровеносных сосудов, сообщает портал здоровое-питание.рф.