Эксперт назвал вероятную причину эпидемии ожирения

Ожирение – одна из насущных медицинских проблем во всём мире. Число людей с лишним весом растёт, и учёные пытаются разобраться – с чем это связано? Неправильно питание, генетика и некоторые другие причины не дают ответа на вопрос. Новую теорию ожирения высказал в научной статье почетный профессор Торкильд И.А. Соренсен.

Автор, ссылаясь на данные исследований, проведённых ещё в первой половине прошлого века, констатирует: эпидемия ожирения началась давно, ещё до «Кока-колы», «Макдональдса», телевизоров, компьютеров и продуктов, прошедших обработку. Поэтому обвинять только нездоровые продукты в растущей эпидемии ожирения нельзя – цитирует учёного medicalXpress.

Проводились исследования на тему того, что будет, если люди резко увеличат потребление пищи. Оказалось, что они могут прибавить в весе – кто-то больше, кто-то меньше, но, как правило, вернувшись к нормальному питанию, они также легко вес теряют. То есть, в случае увеличения объёма пищи жир не удерживается в организме таким образом, чтоб от него было трудно избавиться потом.

Генетический фактор также нельзя винить в ожирении. Действительно, генетические различия объясняют то, что некоторые люди более склонны к накапливанию жира, другие – менее. И правда, что генетическая структура может меняться из поколения в поколение – но число людей с ожирением растёт стихийно, и генетика не может быть ответствена за такой быстрый рост.

По мнению Соренсена, что-то меняется в нашей среде – что-то жизненно важное для функций организма. Он попытался ответить на вопрос: почему организм предпочитает хранить жир?

Многие считают, что знают рецепт от ожирения: нужно меньше есть и больше заниматься спортом. Однако, эксперт утверждает, что не всё так просто. «Мы склонны думать, что люди с ожирением слишком много едят и недостаточно занимаются спортом, потому что судим об этом уже после того, как ожирение развилось. Однако, такое поведение, в первую очередь, является следствием ожирения. Наряду с развитием ожирения растёт и нежировая часть тела (органы, мышцы, кости), ответственная за повышенное потребление пищи. Для перемещения более тяжёлого тела требуется больше энергии, а поскольку для физической активности требуется столько же энергии, движения становится меньше», – объясняет Соренсен.

Он предполагает, что на фундаментальном уровне люди эволюционно созданы для того, чтобы сотрудничать в получении и совместном использовании пищи. Но, если мы не сможем работать вместе, это может вызвать страх, что мы можем умереть с голоду, а это приведёт к тому, что организм в качестве защиты будет накапливать лишний жир.

По мнению профессора, существует связь между ожирением и социальным окружением, опосредованная прямой связью между мозгом и жировой тканью. Мозг, вероятно, даёт сигнал телу накапливать жир в ответ на социальные проблемы – так развитие ожирения становится фундаментальным психосоциальным последствием.

Социальные проблемы преобразуются в психические проблемы, которые запускают процессы в мозге. Люди склонны откладывать лишний жир, когда не уверены в том, достаточно ли еды – и даже тогда, когда еды достаточно.