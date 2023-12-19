Сексолог назвала 4 вещи, которые портят любой секс

Кажется, что сильное возбуждение способно спасти любой секс, на деле все не так просто, учитывая, что некоторые факторы способны полностью испортить процесс и оставить неприятное впечатление у обоих партнеров.

Сексолог Ольга Свиридова рассказала нам о главных «убийцах» качественного секса.

Серьезные нагрузки

Конечно, физическая нагрузка обеспечивает не только хорошую форму, но и качественный секс. При этом сексолог предупреждает, что слишком активные упражнения в день, когда вы планируете близость, могут оказать большую нагрузку на мышцы, суставы и сухожилия, а дополнительная активность в виде секса лишь свалит вас с ног.

«Перегружать организм точно не стоит, на следующий день вы можете просто не встать с кровати от неприятных ощущений. Старайтесь разнести фитнес и секс по разным дням», — говорит Ольга.

Алкоголь

Помимо того, что интимная близость под воздействием алкоголя ощущается как простая физкультура из-за притупленных ощущений, так вы еще можете не контролировать, кого вы подпускаете к себе — секс с малознакомым человеком попросту опасен.

«Никто не запрещает выпить несколько бокалов вина, но не ограничивать себя в алкоголе, чтобы решиться на близость, — очень плохая идея».

Обезвоживание

Для полноценного функционирования всех систем необходимо поддерживать водный баланс, что соблюдают далеко не все.

«Выпивать литр-два воды накануне секса не стоит — это вам ничего не даст. А вот ввести в привычку пить хотя бы пол-литра в сутки я рекомендую. Кстати, обезвоживание приводит к сухости во влагалище, и отсюда ваши неприятные ощущения».

Вы мало спите

Недостаток сна может спровоцировать проблемы не конкретно во время самого акта, а повлиять на ваше либидо. Когда организм истощен и требует восстановления с помощью сна, секс — последнее, в чем вы будете нуждаться.