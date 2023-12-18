Врач Павлова о смерти Красилова: «Нельзя было так интенсивно танцевать»

Врач Павлова о смерти звезды клипа Little Big: «Нельзя было так интенсивно танцевать»
Доктор Зухра Павлова высказалась о причинах смерти известного танцора Дмитрия Красилова.
По ее словам, ему не стоило так энергично танцевать при его весе.
«Конечно, лучше быть более подвижным, но в тучном теле все равно будет идти воспалительная реакция. Это огромная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, на печень, которая не справляется со своими функциями в полном объеме (прежде всего, детоксикационной). Сильно страдают почки. Вырабатывается огромное количество мочевой кислоты, которая пытается справиться с воспалением жировой ткани», – пояснила эксперт в телеграм-канале.
По ее словам, при ожирении тренировки не должны быть интенсивными, главное – заниматься регулярно. Красилову подошли бы ходьба, плавание. Павлова добавила, что при такой комплекции артисту не стоило так интенсивно танцевать. Это была огромная нагрузка на скелет и сердечную мышцу.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в Москве скончался 29-летний танцор, шоумен и актер Дмитрий Красилов. Танцору стало плохо вечером 17 декабря, когда он возвращался с работы. Врачи предполагают, что у Красилова возникли проблемы с сердцем на фоне ожирения.