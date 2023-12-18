Врач Павлова о смерти Красилова: «Нельзя было так интенсивно танцевать»

«Конечно, лучше быть более подвижным, но в тучном теле все равно будет идти воспалительная реакция. Это огромная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, на печень, которая не справляется со своими функциями в полном объеме (прежде всего, детоксикационной). Сильно страдают почки. Вырабатывается огромное количество мочевой кислоты, которая пытается справиться с воспалением жировой ткани», – пояснила эксперт в телеграм-канале.