Доктор Мясников раскрыл разницу между пациентами из России и США

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что пациенты из США, в отличие от россиян, не занимаются самолечением. Выпуск, в котором он раскрыл эту разницу, доступен на платформе «Смотрим».

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Мясников рассказал, что долгое время работал врачом в Соединенных Штатах. По словам врача, когда он назначал американцам какое-либо лекарство, они просто выполняли все предписания.

«Там пациент не думает. (...) Пациент это делает. Он относится [к своему здоровью] как автомеханик [к машине]», — объяснил доктор.

В то же время пациенты из России задавали врачу много дополнительных вопросов о назначенных таблетках.

«Я говорю: "Одну таблетку три раза в день". "А какая это таблетка? А что мне от этого будет? А зачем мне надо три раза, доктор, а может быть, два?"» — описал Мясников российских пациентов.

Он подчеркнул, что из-за подобных рассуждений люди могли самостоятельно прекратить принимать препараты. По мнению врача, это является самолечением.