Стоматолог Дахкильгов рассказал о влиянии позы для сна на здоровье зубов у детей
Врач-стоматолог, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог и главный врач стоматологической клиники, кандидат медицинских наук Магомед Дахкильгов рассказал, как поза для сна может влиять на здоровье зубов у детей.
«Если ребёнок спит в анатомически правильной позе, преимущественно на спине, то положение во сне никак не повлияет на состояние зубов. Но если поза для сна не физиологична, то со временем это может привести к проблемам. Например, к кривизне зубов, нарушению окклюзии, то есть их смыкания друг с другом, развитию дефектов прикуса и к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По его словам, не физиологичными считается, например, сон на боку или с открытым ртом. Не принесёт пользы и сон, если ребёнок спит, подложил под голову руку.
«Так, за долгие годы наблюдений ортодонты пришли к выводу, что если ребёнок часто спит с запрокинутой головой, то это повышает у него риск развития дистального прикуса», — пояснил Дахкильгов.
Он добавил, что частый сон с опущенной на грудь головой может спровоцировать мезиальный прикус.
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